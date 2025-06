Bruckner Orchester: Neuer Direktor für ein Jahr

Neue Wege und Traditionen

Davor war er bei einer der führenden Künstleragenturen Europas tätig und für die Planung und Umsetzung europaweiter Orchestertourneen verantwortlich. Er studierte Musikwissenschaft an den Universitäten in Salzburg und Newcastle-upon Tyne (GB) sowie Komposition bei Gunter Waldek an der Anton Bruckner Privatuniversität.