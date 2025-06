Gazastreifen: Dutzende Tote bei Hilfsverteilstelle

UNO kritisiert Verteilzentren als „gefährlich“

Israel hat die Verantwortung für die Verteilung eines Großteils der Hilfsgüter, die es in den Gazastreifen lässt, in die Hände der neuen, von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gelegt. Die GHF unterhält drei Verteilstellen in Gebieten, die von israelischen Truppen bewacht werden. Die UNO lehnt das Vorgehen ab. Sie kritisieren die GHF-Verteilung als unzureichend, gefährlich und nicht unparteiisch.