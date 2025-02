Plakate von AfD-Großspender aus FPÖ sind im Umlauf

Partei wurde „vorab per Mail in Kenntnis gesetzt“

„Herr Dingler hat eigenständig diese Kampagne mit einem externen Dienstleister aus Nordrhein-Westfalen vereinbart und uns vorab per Mail in Kenntnis gesetzt“, wurde mitgeteilt. Union, SPD und Grüne werden auf den Plakaten in der Migrations-, Energie- oder Wirtschaftspolitik attackiert und die AfD als „bürgerliche Alternative“ empfohlen. Die Plakate sind deutschlandweit zu sehen, wie die AfD mitteilte.