Austria-Coach will zumindest einen Titel holen

Für Wiens Fußballerinnen beginnt an diesem Wochenende das Frühjahr. Im Cup-Viertelfinale gastiert die Vienna am Sonntag (11) bei Wacker Innsbruck. Schon am Samstag empfangen die Ladys der Austria das Team von Neulengbach. Trainer Stefan Kenesei glaubt an sein Team – und zumindest einen Titel in der laufenden Saison.