Letztes Wirtshaus in Gemeinde vor dem Aus

Und auch Papa Markus fällt es schwer, sein Wirtshaus aufzugeben. „Es gibt so schöne Erinnerungen. Es ist 35 Jahre eigentlich immer bergauf gegangen. Auch in den Corona-Zeiten sind viele Leute gekommen, die sich das Essen mitgenommen haben. Die Stammgäste werde ich am meisten vermissen. Der Zigeunerspieß war das Traditionsessen bei uns. Und unsere legendäre Kardinalschnitte. Die hat es sogar bis ins Fernsehen geschafft“, so der Chef stolz. Der sich einen österreichischen Betreiber wünscht. „Damit die Tradition einer gutbürgerlichen Küche weitergeführt wird.“