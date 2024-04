Traditionsgasthaus wird wieder Leben eingehaucht

Im Gegensatz zu vielen anderen Gastrobetrieben in Linz musste das Traditionsgasthaus „Tramway“ in der Stockhofstraße nicht lange am „Abstellgleis“ stehen. Ab Juni wieder aufgekocht. Eigentümer Manfred Grubauer: „Mich freut´s, dass damit die Wirtshauskultur im Stockhofviertel erhalten bleibt.“