In Traditionswirtshaus gehen für immer Lichter aus

Für ein weiteres Traditionsgasthaus heißt es bald: „Sperrstund’ is’.“ In Sankt Florian bei Linz verabschieden sich Edith und Friedrich Pfistermüller vom gleichnamigen Gasthaus – das auch als Märzenkeller bekannt ist – in den Ruhestand. Ende September gehen damit die Lichter in dem am Jakobsweg gelegenen Haus für immer aus.