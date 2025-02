100 feine Rezepte auf einen Blick

Mann wollte Rezepte nachkochen

Begonnen hatte alles mit ihrem Mann Reinhard. „Er wollte selbst kochen, wenn ich im Spital Dienst habe, und hat mich um meine Rezepte gebeten“, erinnert sie sich. So brachte sie ihre Kreationen am Herd zu Papier. Kurz vor dem Telefonat mit der „Krone“ stand die beherzte Köchin am Donnerstag vor der Kamera der Streaming-Plattform „Gute Küche“: „In 14 Tagen geht der Beitrag online.“ Anfragen zum Buch sind per E-Mail (sonjareisinger0609@icloud.com) möglich.