Aus der „Pannonia“ wird die „Burgenland expo“

Von 7. bis 16. August geht in Gols wieder das traditionelle Volksfest über die Bühne. Ganz so traditionell wird es aber heuer nicht. Ein Slogan war jahrelang: Dort, wo die Messe ein Fest ist – und auch heute findet er sich noch auf der Volksfest-Website. Trotzdem ändert sich einiges. Das Fest bleibt – die Messe auch. Allerdings in komprimierterer Form. Nachdem sich in den vergangenen Jahren viele Wirtschaftstreibende darüber beklagt hatten, dass zehn Tage für eine Messe zu lang seien, haben die Verantwortlichen reagiert. Heuer werden Volksfest und Wirtschaftsmesse erstmals voneinander getrennt behandelt.