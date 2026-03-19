Streit um Burgenland-Veto gegen Pestizideinsatz

Zu viele „Notfälle“

Genau das passiere aber leider zu oft. Bereits 2024 habe der Rechnungshof kritisiert, dass die Zahl der vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) erteilten Notfallzulassungen für Pestizide in Österreich deutlich gestiegen ist. Teilweise werden die Mittel mehrere Jahre hintereinander „notzugelassen“. „Der Prüfbericht zeigt, dass Notfallzulassungen in der Vergangenheit oft erteilt wurden, ohne die wirtschaftlichen Interessen ausreichend gegen Umwelt- und Gesundheitsschutz abzuwägen“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Ihr Ziel sei jedoch eine Landwirtschaft, die langfristig funktioniert – ökologisch, wirtschaftlich und im Einklang mit Mensch und Natur.