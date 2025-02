Brutale Friedhofs-Attacke: Wie es jetzt weitergeht

Zahlreiche Schnittwunden im Gesicht und am Hals erlitt die Grazerin am Mittwoch vergangener Woche am Grab ihres Mannes. Ein noch immer Unbekannter hatte ihr die schweren Verletzungen bei einer plötzlichen Attacke mit einem Stanleymesser zugefügt. Unter Lebensgefahr wurde sie ins nahe LKH Graz gebracht und umgehend notoperiert. Seither ist die Frau im künstlichen Tiefschlaf.