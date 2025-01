Messerattacke am Friedhof: Frau kämpft um Leben

Die Grazerin befand sich gegen 16.40 Uhr am Grab ihres verstorbenen Mannes. Ein bislang unbekannter Täter griff die Frau plötzlich an und fügte ihr vermutlich mit einem Stanley-Messer mehrfache Verletzungen zu. Passanten fanden die schwer verletzte Frau und verständigten den Notruf. Die Rettung transportierte die Grazerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz. Die Frau musste noch am frühen Abend notoperiert werden.