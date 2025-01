Mordversuch am Friedhof: „Ich habe Gottvertrauen“

„Ich werde auch weiterhin hierherkommen“

Monika Quas, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort das Grab ihres verstorbenen Mannes pflegt, möchte sich den täglichen Friedhofsbesuch nicht nehmen lassen: „Die Frau war offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort – das ist äußerst tragisch. Ich habe mehr Gottvertrauen als Angst, also werde ich auch weiterhin hierherkommen.“