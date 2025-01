Mordversuch am Grazer Friedhof: „Grausamer Fall“

Diese Tat hat am Donnerstag für Entsetzen gesorgt: Eine Frau, 73 Jahre alt, wurde am Grab ihres Ehemannes von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Die Frau erlitt am Leonhardfriedhof lebensbedrohliche Verletzungen. Sie musste notoperiert werden. Freitagvormittag war ihr Zustand laut Polizei stabil. „Sie ist jedoch noch nicht ansprechbar und konnte auch noch nicht befragt werden“, erklärt Polizeisprecher Heimo Kohlbacher.