Was Sanktionen ehrlich wert sind

Die Russen sind Meister des Improvisierens, des Durchwurschtelns. In einem ukrainischen Militärinstitut, wo Beutewaffen zerlegt werden, bekam der Vertreter des britischen Magazins „Economist“ zu hören: „Hier sehen Sie einen Teil aus Japan, Sony Company, hier ist eine Drohne mit Teilen von Bosch, und hier ist ein Antriebsteil aus China noch mit der Aufschrift Made in USA“. So viel zu den Sanktionen der internationalen Gemeinschaft der Sanktionsbrecher.