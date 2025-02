Kickl schafft, was Merz misslang

Dieser Tage, so hört man, sollte endgültig klar sein, ob Österreich eine Mitte-rechts-Regierung unter freiheitlicher Führung bekommt. Noch am Wochenende erfuhr der Kolumnist – diskret und unter der Hand, wie das hierzulande halt so üblich ist -, dass die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP an sich gut liefen, jedenfalls viel besser als es die recht zahlreichen Verhinderer einer solchen Koalition gerne hätten. Dass es aber in wesentlichen Bereichen noch Diskussionsbedarf gebe.