Fix: Kommt Blau-Schwarz, kommt neues Tempolimit

Steuerungsgruppe entscheidet über generelles Limit

Wie die „Krone“ von Verhandlern erfuhr, und vor Wochen bereits berichtete, dürfte in Österreich schon bald ein neues Tempolimit auf den Autobahnen gelten. Einig sind sich FPÖ und ÖVP darin, dass 150 fortan mindestens auf ausgewählten, besonders gut befahrbaren Autobahnabschnitten gelten soll. Ein ähnliches Modell gilt auch in Tschechien bereits. „Auch eine generelle Anhebung des Limits auf 150 auf allen Autobahnen ist aber möglich“, wird aus der Untergruppe berichtet. Das müsse nun aber in der Steuerungsgruppe entschieden werden.