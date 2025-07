Kampferprobte Soldaten gehen auf Tauchstation

Mitten in der Hochsaison marschierte das Bundesheer am Freitagnachmittag am Ufer des Neufelder Sees auf, allen voran Verteidigungsministerin Tanner. Nach neun Monaten Bauzeit ist – wie geplant – ein neuer Stützpunkt für die Kampfschwimmer und Pioniertaucher des Jagdkommandos fertiggestellt worden. „Dieses Taucherzentrum ist einzigartig in Österreich“, betonte Tanner bei der Eröffnung. 2,5 Millionen Euro sind in das hochmoderne Quartier geflossen, das ebenso der Wasserrettung als Station dient.