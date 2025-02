So tickt Herbert Kickls „Schattenkanzler“ Teufel

Macher und Machtzentrum: Reinhard Teufel gilt als Herbert Kickls rechte Hand im Hintergrund. Er sitzt für den blauen Parteichef am grünen Verhandlungstisch, lenkt auf Bundesebene in Wien und auf Landesebene in Niederösterreich die blauen Amtsgeschäfte. Wie er tickt, denkt und lenkt.