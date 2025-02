5/4terl in Ehr’n

Seit 2001 heißt sie Büttnerstraße, aber ursprünglich war es die Leipziger Karlstraße, in der sich einst die Gaststätte „Zum Mariengarten“ befand, bevor sie 1913 der Abrissbirne zum Opfer fiel. Heute erinnert am sich mittlerweile dort befindenden Gebäude eine Gedenktafel daran, dass dort am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußballbund gegründet wurde. Fünf Vierteljahrhunderte DFB, das musste natürlich gebührend gefeiert werden und mangels Mariengarten verlegte man den Festakt kurzerhand in die Kongresshalle am Zoo. So trafen sich also viele Herren in dunklem Zwirn und sogar einige Damen, um diesen Anlass würdig zu begehen. Selbst Lise Klaveness, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes und erbitterte Infantino-Gegnerin, hatte eine Einladung bekommen und Gelegenheit zum Austausch unter anderem mit dem Bundeskanzler und mit Infantino selbst, der, wie Marcus Bark es formulierte, „bei der FIFA seit Jahren so regiert, dass Olaf Scholz neidisch werden könnte“.