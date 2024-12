The Godfather

Für die meisten ist das wahrscheinlich ausreichend, aber was, wenn man ein spezielles Geschenk sucht, beispielsweise für einen besonders speziellen FIFA-Präsidenten, der, wie es immer so schön heißt, „eh schon alles hat“? Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn wäre es tatsächlich so, hätten die Personalchefin und das Kompensationskomitee der FIFA (was immer das auch sein mag) sich nicht bemüßigt gefühlt, ihrem Präsidenten finanziell unter die Arme zu greifen und ihm allmonatlich 5.000 US-Dollar für die Schulgebühren einer seiner Töchter an einer Privatschule in Miami sowie 8.000 Franken Miete für sein Penthouse am Zugersee zukommen zu lassen. Also wäre aus der besagten Liste mit den Last-Minute-Tipps wohl „Geld“ die beste Option, denn Gutscheine bekommt der allmächtige Präsident ständig und wohlfeil von seinen Kumpanen am Persischen Golf. Und welche Biene möchte schon Gianni Infantino zum Paten haben.