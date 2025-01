Meister der Lüge

So wandte sich der „Frankfurter Bub“ im September 1990 vor einem Match gegen Besiktas Istanbul an die Südtribüne mit den Worten „Meine Gedanken gehören nur Borussia. Ich habe und ich werde nicht um meine Freigabe bitten. Ich werde und ich will meinen Vertrag bei der Borussia erfüllen“, um postwendend einen Kontrakt bei der Frankfurter Eintracht zu unterschreiben. Das erinnert doch sehr an den großen Interimsvorsitzenden der angeblichen Volkspartei, der vor nicht allzu langer Zeit mit den Worten „Ganz klar ist, dass auch heute gilt, was wir gestern gesagt haben, und das wird auch morgen nicht anders sein, dass wir mit Herbert Kickl in Regierungsverantwortung keine Zusammenarbeit haben werden“ vortäuschte, eine schwarz-türkise Linie gezogen zu haben, bevor er (vermutlich weil schon übermorgen war) ungerührt damit begann, genau diese Zusammenarbeit in die Wege zu leiten.