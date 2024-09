„Mama, Papa, ich“

Mittlerweile ist der Hochbegabte Teil des Bayern München-Kaders und nach einer Saison in Elversberg derzeit an den FC Heidenheim ausgeliehen, um im höchstgelegenen Stadion des deutschen Profifußballs seine Künste zu zeigen. Der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte des FC Bayern scheint kickgenetisch einigermaßen vorbelastet zu sein, denn Vater Klaus war zu seiner aktiven Zeit eine feste Größe im Mittelfeld der Lustenauer Austria, später dann beim FC Hard in dessen glorreicher Ära. Und Jannik Wanner, sein in Port-au-Prince geborener Cousin, hat in der Vorsaison noch für SW Bregenz gekickt, bevor es ihn zum Ligakonkurrenten nach Amstetten gezogen hat. Aber zurück zu Paul: Da er eine österreichische Mutter hat, besitzt er sowohl die deutsche, als auch die österreichische Staatsbürgerschaft, was ihn, da eine künftige Nationalteamkarriere fast unausweichlich erscheint, sowohl für den DFB, als auch für den ÖFB interessant macht. Dazu Paul Wanner gewitzt: „Es ist ja nicht mein Ziel, nicht Nationalspieler zu sein.“