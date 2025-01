Jägerin schoss auf Soldaten: Muss sie vor Gericht?

Dieses Aufeinandertreffen werden beiden Seiten wohl so schnell nicht vergessen: Deutsche Bundeswehrsoldaten wurden in einem Wald in Kärnten von einer Jägerin unter Beschuss genommen – die Frau hatte sich bedroht gefühlt. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen und die Staatsanwaltschaft hat über eine Anklage entschieden.