Für Politiker gibt es bei dieser Demo Sprechverbot

Normal erzählen Politiker bei allen Anlässen vielerlei, heute haben sie aber Sprechverbot. Denn den meisten Bürgern in Klagenfurt reicht es nämlich, was in der Stadtpolitik abgeht. Bei der Demonstration „Neustart für Klagenfurt“ reden nur die Bürger. Um 14 Uhr geht es vor dem Rathaus los, „wir haben ein Mikrofon, da sollen die Bürger sagen, wie sie eine anständige, sachbezogene Stadtpolitik aufziehen würden“, sagt Bettina Pirker, Initiatorin der Demonstration.