Warum die Masern bei uns wieder so verbreitet sind

Sie waren in den vergangenen Jahren beinahe ausgerottet, aber jetzt feiern die Masern ein unbeliebtes Comeback. Vor allem in Oberösterreich steigen die Fallzahlen seit November an. Insgesamt 117 Masernfälle wurden vergangenes Jahr in Oberösterreich dokumentiert, damit war man gleichauf mit Niederösterreich an der Spitze.