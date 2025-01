Grüner Dosko | Ja zu Raiffeisensteuer

Grüner Dosko. Mit den Blauen hat Hans Peter Doskozil im Burgenland schon einmal regiert, auch mit den Schwarzen hat die SPÖ im östlichsten Bundesland schon eine Koalition gebildet. Zuletzt, von 2020 bis jetzt hatte die SPÖ mit absoluter Mehrheit das Land geführt. Bei den Landtagswahlen am 19. Jänner erzielte Doskozil zwar ein sehr achtbares Ergebnis - aber die Absolute ist seither futsch. Als Koalitionspartner kämen die zweitplatzierte FPÖ, die ÖVP als Dritter und als kleinste Partei die Grünen in Frage. Am Montag verkündete der Landeshauptmann, dass er mit den Grünen eine Regierung bilden möchte. Eine Premiere im Burgenland – und für die zuletzt rundum schwächelnden Grünen, die mittlerweile aus allen Landesregierungskoalitionen geflogen sind, auch in der Bundesregierung ein nahes Ablaufdatum haben, ist das eine Rückkehr in Regierungsverantwortung. Und von Doskozil ein Signal – wohl auch an Wien, wo die Grünen als ehemaliger SPÖ-Koalitionspartner auch in Ungnade gefallen sind.