Doskozil nimmt mit den Grünen Verhandlungen auf

Fahrplan noch am Montag, Gespräche ab Dienstag

Doskozil schätzt, dass die Verhandlungen in zwei bis drei Wochen erfolgreich beendet sind, bereits am Montagnachmittag soll mit den Grünen ein Fahrplan ausgearbeitet werden. Ab Dienstag sollen dann vertiefende Gespräche stattfinden, am Montag in einer Woche wird über den Zwischenstand informiert.