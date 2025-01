Widerstand gegen Bankenabgabe formiert sich

Der Bericht der „Krone“ über den Wunsch von Herbert Kickl nach einer Bankenabgabe hat hohe Wellen geschlagen. In der ÖVP und in der Branche formiert sich bereits Widerstand gegen das Ansinnen des blauen Parteichefs. Die FPÖ bleibt aber dabei, am Mittwoch wird in der Verhandlungsgruppe „Steuern“ ein konkretes Modell vorgelegt.