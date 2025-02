Innovation wurde nach einer Tennis-Legende getauft

„Ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Tennis“, erklärt Alexander Eckmayr. 13 Jahre hat der 37-Jährige aus Neukirchen bei Lambach bei der Firma Stiwa gearbeitet und war an der Konstruktion von Stanzwerkzeugen und in der Entwicklung von Automatisierungsanlagen beteiligt. „Durch die Erfahrung im Bereich der Konstruktion in Verbindung mit meiner Leidenschaft zum Tennis kam mir die Idee, einen Holztennisschläger selbst zu entwickeln“, erzählt er, der dabei auf das Know-how der Technologie-Manufaktur SFK in Kirchham baute.