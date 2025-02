Alexandrowa gewinnt Linz – aber kein Handschlag

Alexandrowa diktierte das Geschehen im ersten Satz, auch weil Jastremska zu fehlerhaft agierte. Beim Stand von 3:0 im zweiten Satz deutete alles auf eine schnelle Entscheidung hin, ehe die Ukrainerin plötzlich mit zahlreichen Winnern und starken Aufschlägen glänzte. Mit neun Games in Folge schien sie ihrer Gegnerin den Zahn zu ziehen, doch die Partie nahm bei einer 3:0-Führung für Jastremska im dritten Satz noch einmal eine Wende. Alexandrowa brachte fast alles zurück und Jastremska agierte teils zu risikohaft und ungeduldig. Viele Fehler schlichen sich wieder in ihr Spiel ein. Entscheidend war das Break der Russin zum 6:5, sie verwertete in der Folge erst ihren fünften Matchball.