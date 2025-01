Trump hat mehrere Inspektoren gefeuert

Jahrelange Vorbereitung für Blitzstart

Trump hatte nach seiner Vereidigung am Montag sofort damit begonnen, den Staatsapparat umzukrempeln. Er will mit mehreren Anordnungen seine Möglichkeiten ausweiten, Stellen mit Personen zu besetzen, die seine Politik loyal vertreten. Viele Mitarbeitende in Ministerien und Behörden wurden bereits entlassen.