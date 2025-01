SPÖ-Alleinregierung: Top-Bilanz legt Latte hoch

So profitieren die Burgenländer

Auch seit dem Jahreswechsel laufen neue Maßnahmen gut an. Knapp 300 Anträge für den Wärmepreisdeckel 2025 sind bereits eingelangt, 9500 Anmeldungen für die österreichweite erste landesweite Energiegemeinschaft „Fanclub Burgenland“ sind erfolgt. Seit Jahresbeginn ist nicht nur der Pflegestützpunkt Stinatz in Betrieb und der Spatenstich für das Demenzzentrum in Rechnitz erfolgt. Auch fünf SOWO-Wohnungen in Pinkafeld sind mittlerweile vergeben worden, was Familien ermöglicht, leistbares Eigentum zum Errichtungspreis über die monatlichen Mietzahlungen zu erwerben.