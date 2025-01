Bürgermeister Ritsch will es noch einmal wissen

Er ist Bürgermeister und will es auch bleiben. Michael Ritsch (SPÖ) präsentierte am Freitag sein Team für die kommenden Gemeindewahlen am 16. März. „Unsere Liste steht für echte Vielfalt: 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer – und alle bringen unterschiedliche Lebensentwürfe, Berufe und Perspektiven mit. Genau diese Mischung macht unser Team aus“, betonte Ritsch. So finden sich im Team unter anderen Lehrer und Krankenhausmitarbeiter, Feuerwehrleute, Schülerinnen und Pensionistinnen bis hin zu Arbeitern und Akademikerinnen. Das jüngste Teammitglied ist 18 Jahre alt, das älteste 91.