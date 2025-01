Dschungelcamp-Star bei Gschnas im Design Center

Am Rosenmontag kehrt das legendäre Fest zurück – gefeiert wird bis spät in die Nacht im aufgebrezelten Design Center Linz. Achtung! Wie auch schon zuvor gilt: Einlass nur in Tracht. Immerhin muss der Dresscode fürs Nageln, Bierkrugstemmen, Zielschießen und Anstoßen eingehalten werden! Auf Tanzwütige warten absolute Stimmungsmacher – Rene Rodrigezz, 2:tages:bart, DJ Franz Joseph, präsentiert von kronehit, und Radio RWR sorgen für den richtigen Sound.