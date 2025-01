Trump will wieder Kontakt zu „Brieffreund“ Kim

Trump wirbt in Davos-Rede um Unternehmen für sein Land

Stunden zuvor hatte der neue mächtige Mann im Weißen Haus beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede gehalten – er war per Video zugeschaltet. Dort wies er auf die „unfairen“ Wirtschaftsbeziehungen mit China und der EU hin und drohte erneut mit Zöllen. Gleichzeitig warb er um Unternehmen, die in den USA investieren und produzieren sollten. „Unter der Trump-Regierung wird es keinen besseren Ort auf der Welt geben, um Arbeitsplätze zu schaffen, Fabriken zu bauen oder ein Unternehmen zu vergrößern“, so der 78-Jährige.