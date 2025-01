Haider wäre 75 Jahre: Was Kickl mit ihm verbindet

„Haider und Kickl verband ein Höchstlevel an Können und Intellekt. Zusammen bildeten sie eine perfekte Wahlkampf-Symbiose. Was Kickl bastelte, brachte Haider unters Volk. Was als Mensch bei Jörg Gold war, bgekam Herbert: Seinen Respekt.“ Es kam dennoch zur Trennung und Abspaltung (Haider mit dem BZÖ). Kurz vor Haiders Tod gab es die Versöhnung. „Das war sehr wichtig für alle“, sagt Kommunikationsprofi Petzner, der Haider und Kickl mit 19 kennenlernte. Für ihn steht fest: „Würde Haider heute von einer Wolke herabblicken, so wäre er stolz auf das, was Kickl erreicht hat.“