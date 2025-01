Grüne Intrige: Jetzt wehrt sich Chaos-Gemeinderat

Vom Parteiausschlussverfahren in der „Krone“ erfahren

Jetzt wehrt sich der jüngste Rathaus-Mandatar gegen die schweren Anschuldigungen. „Von meinem Parteiausschlussverfahren habe ich erst in der Krone erfahren“, so Öztas. Gerüchte hätte es aber schon seit Wochen gegeben. Und was sagt er zu den Vorwürfen? „Ich habe nie aktiv Leute für die Partei angeworben. Es sind drei bis vier Leute auf mich zugekommen, die bei uns mitmachen wollten. Dass man mir zutraut, 100 Leute in die Partei geschleust zu haben, schmeichelt mir“.