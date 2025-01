Wiener Gemeinderat wollte die Grünen unterwandern

Denn jedes grüne Mitglied, das länger als ein Jahr in der Partei ist, darf abstimmen. Auch mit seiner Tätigkeit als gut bezahlter politischer Mandatar (8231 Euro brutto pro Monat) im Rathaus soll er es nicht so genau genommen haben. „Seine Arbeit lässt sehr zu wünschen übrig. Zu einer Gemeinderatssitzung ist er einmal fünf Stunden zu spät gekommen, weil er verschlafen hat“, so eine Insiderin zur „Krone“.