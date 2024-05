Wirbel in der Wiener ÖVP: Mogelvorwurf bei Wahl

Daten der neuen Mitglieder weisen Auffälligkeiten auf

Die Hintergründe: In der Sitzung des Bezirksparteivorstandes der ÖVP Floridsdorf am 25. Oktober 2022 wurde ein Wahlvorschlag für den Bezirksparteitag mit großer Mehrheit angenommen. In den darauffolgenden Wochen kam es zu einer Flut von Beitritten und Übertragungen aus anderen Bezirken in den ÖAAB. Nicht nur, dass 280 neue Mitgliedschaften binnen 11 Tagen verdächtig sind, zeigen auch die gespeicherten Daten Auffälligkeiten. Beispielsweise sind bei einigen Mitgliedern idente E-Mail-Adressen angeführt. Ein weiterer Vorwurf ist, dass einige Funktionäre diese Mitgliedermobilisation dazu verwendet hätten, einem wunschgemäßen Wahlvorschlag zum Durchbruch zu verhelfen. Zudem soll mit Hilfe dieser neuen Mitglieder ein neuer Bezirksparteivorstand gewählt worden sein, heißt es.