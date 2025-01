Drama in Oberkappel: Neue Details nach Obduktion

Der 44-jährige Deutsche Benjamin R. hatte – wie berichtet – am Samstag gegen 8.40 Uhr in Oberkappel an der Wohnungstür des Opfers Kurt H. (51) geklingelt. Die Frau des Täters – die beiden lebten in Scheidung – habe die Tür geöffnet, es sei zu einem kurzen Gespräch zwischen dem getrennten Paar gekommen. Unmittelbar darauf soll der 44-Jährige mit einer Pistole auf den Oberösterreicher geschossen haben und flüchtete mit seinem grünen Suzuki Jimny zurück nach Deutschland. Dort beging er Suizid.