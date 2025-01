Ferien-Koalition | Silberne Ära

Silberne Ära. Viele fürchten sich vor Donald Trump. Und er hat ganz und gar nicht vor, irgendjemandem die Furcht zu nehmen - nach allem, was er bereits in den ersten Stunden seiner zweiten Präsidentschaft gesagt und getan hat. Weltweit wird nun jede seiner Äußerungen, ja jede seiner Gesten verfolgt und interpretiert. Und genau beobachtet, mit wem er sich umgibt, was sein Clan tut. Während er den USA ein „goldenes Zeitalter“ verspricht (in der „Frage des Tages“ via krone.at glauben übrigens fast zwei Drittel nicht, dass er das schafft) stach seine 17-jährige Enkelin Kai bei den Inaugurationsfeiern nicht nur ihrer Million Follower auf Instagram mit einer atemberaubenden silbernen Robe ins Auge. Wenn Trump der Welt eine silberne Ära bescheren würde, das wär´ doch etwas, oder?