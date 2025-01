So will die neue Regierung im Februar loslegen

Drei Besprechungen pro Gruppe

Auch das Prozedere bis dahin scheint klar: FPÖ und ÖVP haben vereinbart, dass alle 13 Verhandlungsgruppen in den nächsten zwei Wochen alle je dreimal tagen. Zeitgleich sollen alle Diskrepanzen in der Entminungsgruppe geklärt werden. Nach dem Ende der Semesterferien in Wien und Niederösterreich, die bis 8. Februar dauern, könnte der blau-schwarze Ehevertrag der Öffentlichkeit präsentiert werden.