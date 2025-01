Gilt das überhaupt? Trumps biblischer Tabubruch

In den seltenen Fällen, in denen keine Bibel verwendet wurde, haben die Präsidenten ihre Hand auf etwas gelegt, das eine höhere Macht symbolisiert. John Quincy Adams, der sechste „Commander-in-Chief“, legte seine Hand auf ein Gesetzesbuch. Lyndon B. Johnson benutzte an Bord der Air Force One nach der Ermordung von John F. Kennedy ein katholisches Gebetsbuch, das im Flugzeug gefunden wurde. Trump entschied sich nun dafür, die linke Hand einfach baumeln zu lassen ...