Historische Heimniederlage für die Warriors

Cavs weiter stark

Die Cleveland Cavaliers haben ihre Führung in der Eastern Conference einmal mehr bestätigt. Sie besiegten zum inoffiziellen Start der zweiten Saisonhälfte die Phoenix Suns auf eigenem Parkett klar mit 118:92. Die Cavs hatten die Saison mit 15 Siegen en suite begonnen und halten nun bei 36:6-Siegen. Ihr bester Werfer am Martin Luther King Day am Montag war Donovan Mitchell mit 33 Punkten.