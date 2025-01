Fürs Malta-Camp macht Austria Klagenfurt Abstriche

Austria Klagenfurt freut sich in Malta über Sonne, drei gut präparierte Rasenplätze und sogar Selfie-Jäger – die „Krone“ hat auch Fotos. Auch WAC kennt die Lage gut. Ein Osttiroler hilft bei der Organisation mit, ein Testpilot aus Holland ist in Klagenfurt – und so sieht die Zimmer-Einteilung im Trainingslager aus. Mit wem wohnt "Hinti"?