Folge 2 von Serie: Zahlentricks bei Kassenärzten

Von Politikern ist das ja bekannt: Sie picken sich aus Studien jene Zahlen heraus, die ihnen in die Agenda passen. So ähnlich sind die Zahlen von Ärztekammer und Gesundheitskasse (ÖKG) zu werten, wenn es um die fehlenden Kassenärzte in Wien geht. Laut Kammer sind 54 Kassenstellen unbesetzt und weitere 143 Stellen noch nicht aktiv in der Versorgung tätig, weil etwa die entsprechenden Praxisräume fehlen. Die ÖGK sagt auf „Krone“-Anfrage etwas ganz anderes. Indes machen die Gastpatienten Wien weiter zu schaffen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.