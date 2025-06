So wappnet sich die Stadt gegen die Hitze

Lange Zeit zeigte sich das warme Wetter zurückhaltend. Doch nun steigen die Temperaturen an. In den nächsten Tagen wartet verbreitet sommerliches Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 32 Grad. Doch die Hitze macht vielen Wienern zu schaffen. Wie die Stadt Abhilfe schafft. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.