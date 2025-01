Positive Auswirkung für Kinder durch Zuckersteuer

„Positive Erfahrungen“ in anderen Ländern

„Eine Zuckersteuer wäre auch in Österreich sinnvoll. Das zeigen die positiven Erfahrungen anderer Länder“, erläuterte Rauch in einer Aussendung. Eine solche Steuer wurde seit 2010 von über 70 Staaten, Regionen und Gemeinden weltweit eingeführt.