Was bringt eine Zuckersteuer und was nicht?

Außer Frage steht für Experten, dass Übergewicht und Adipositas ein globales Problem darstellen. Kürzlich veröffentlichte Daten einer im Fachmagazin „Lancet“ erschienenen Studie zeigen, dass heute weltweit jeder achte Mensch von diesen Leiden betroffen ist. Seit 1990 hat sich die Adipositasprävalenz bei Erwachsenen mehr als verdoppelt, bei Kindern und Jugendlichen sogar vervierfacht. Wesentlicher Faktor, der mit dieser verheerenden Entwicklung in Verbindung gebracht wird: der zügellose Konsum von gesüßten Speisen und Getränken in jeder Form. „Ergebnisse großer globaler Querschnittsuntersuchungen zeigen diese Gesundheitsrisiken mit all ihren Folgeerkrankungen wie Diabetes, Schlaganfällen oder Herzinfarkten bei fast allen Altersgruppen“, schlägt Prof. Dr. Markus Metka, Anti-Aging-Mediziner der ersten Stunde und angesehener Ernährungswissenschafter, Alarm.